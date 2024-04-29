غضب في مالي بسبب قرار "سري" من المجلس الانتقالي

فوجئ الرأي العام المالي بوجود قرار صوَّت عليه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في البلاد بشكل سري لزيادة الرواتب والتعويضات الخاصة بهم.

وقد أبطلت المحكمة الدستورية القرار، فيما وافقت على التمديد للمرحلة الانتقالية إلى أجل غير معلوم.

وأعلنت المحكمة أن هذا القانون الخاص بزيادة الرواتب والمزايا المالية، الذي تم التصويت عليه بالإجماع وبشكل سري من قبل الكونفدرالية الوطنية للعمل، غير دستوري.

وفي قرار آخر مناقض رفضت المحكمة الدستورية طلبًا آخرَ منفصلًا تقدمت به منظمات تضم قضاة ومدعين عامين، للنظر في "الفراغ المؤسسي" في مالي وإرساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي 147 عضوًا، وقد انقضت فترة ولايتهم في الـ26 من مارس/ آذار الماضي ليتم تمديدها إلى أجل غير معلوم.

وهنأ رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا يليما، المحكمة الدستورية على قيامها بدورها.

وقال عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشجعها على العمل من أجل استقلال القضاء، الضامن الرئيس للديمقراطية".

وعلقت صحف محلية أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية، إذ من المفترض أن تنظم مالي حِوارًا داخليًّا لإحلال السلام، غير أن المجلس الوطني الانتقالي حاول "التسلل" من خلال زيادة التعويضات لأعضائه، في وقت يعاني فيه جزءٌ كبيرٌ من السكان من مشاكل في الوصول إلى المياه وانعدام الأمن الغذائي.

وما يثير صدمة للرأي العام هو على وجه الخصوص المادة الـ8 التي نصَّت على أن "تُحدَّد مبالغ وشروط تقديم التعويضات والمزايا والرواتب الأخرى لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي بموجب نظام تنظيمي داخلي وليس سريًّا".