تظاهرت دعماً لغزة.. واشنطن تعلق على السخرية من طالبة سوداء (صورة)

علّق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على قيام أحد الطلاب بالسخرية من طالبة من ذوي البشرة السوداء، خلال تظاهرة داعمة لغزة في جامعة بولاية مسيسبي.

واعتبر البيت الأبيض أن السلوك الذي ظهر في مقطع فيديو بجامعة في ولاية مسيسبي "مخجل وعنصري".

وقام طالب بالسخرية من متظاهرة من أصحاب البشرة السوداء عبر تقليد أصوات القرود خلال مظاهرة مناهضة لحرب غزة.

وأثارت الأحداث التي وقعت في "أولي ميس"، أبرز جامعات الولاية، غضباً وتنديداً واسع النطاق.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن "التصرفات التي ظهرت في الفيديو دون مستوى أي أمريكي".