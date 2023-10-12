هل تنجح روسيا في اختراق الشرق الأوكراني؟

تساءل تقرير أمريكي، اليوم الخميس، عن مدى نجاح الهجوم الروسي الكثيف على طول خط المواجهة في شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الحملة تعد واحدة من العمليات الهجومية القليلة التي نفذتها روسيا منذ أشهر للسيطرة على 16 بلدة في المناطق الأوكرانية التي ضمتها، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن "القوات الروسية، خلال الأيام الأخيرة، كثفت هجماتها مستهدفة سلسلة من البلدات على طول الجزء الشرقي من خط المواجهة، حتى أثناء دفاعها ضد هجوم أوكراني في الجنوب، فيما تزيد تحركات تلك القوات من الشعور بالقتال غير الحاسم الذي ميز المواجهة على الخطوط الأمامية لأسابيع، رغم تحقيق مكاسب قليلة على الأرض".

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الأوكراني صد، أمس الأربعاء، هجمات الدبابات المدعومة بالمدفعية، في واحدة من أعنف الهجمات الروسية منذ أشهر على مدينة أفدييفكا، مشيرة كذلك إلى أن روسيا أسقطت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 قنبلة جوية قوية، قرب مدينتي ليمان وكوبيانسك شرق أوكرانيا.