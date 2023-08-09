إقليم تيجراي في إثيوبيا يبدأ باستقبال بعض المساعدات الغذائية

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنه استأنف توزيع المساعدات الغذائية في أجزاء من منطقة تيجراي الإثيوبية بعد توقف ثلاثة شهور.

وعلق برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى المنطقة مؤقتا في مايو أيار بعد تقارير عن تفشي سرقة التبرعات. ثم علق المساعدات لإثيوبيا بأكملها في يونيو حزيران. وفعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.

يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ويرجع ذلك إلى حد كبير لأسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود، والحرب الأهلية التي استمرت عامين في تيجراي.

وكان البرنامج يقدم مساعدات غذائية طارئة لنحو ستة ملايين منهم.

وقال إنه بدأ في اختبار إجراءات جديدة والتحقق منها في 31 يوليو تموز لتقديم مساعدات غذائية في أربع مقاطعات بتيجراي إلى ما يزيد قليلا على 100 ألف شخص مستحق.

وقال في بيان: "يجري تنفيذ عمليات التوزيع الاختبارية في سبع نقاط لتوزيع المواد الغذائية، حيث أكمل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه استهداف المستفيدين وتسجيلهم رقميا".

انتقدت الحكومة الإثيوبية وقف المساعدات، وقالت إنها تحقق في مزاعم السرقة. وقال البرنامج والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهما يعملان على ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين قبل استئناف أي مساعدة.

وقال البرنامج إنه سيواصل العمل مع شركائه في اختبار أحدث الإجراءات قبل توزيع المساعدات على نطاق أوسع.