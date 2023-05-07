إعلام عبري: إسرائيل تعتزم الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان اليوم

ويأتي الإفراج عن العدوان بعد مرور أسبوعين على احتجازه، عقب اتهامه بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية عبر معبر الملك حسين "اللنبي".

وحسب القناة، فإن إسرائيل على ما يبدو استسلمت للضغوط التي مورست عليها من قبل الأردن لإطلاق سراح العدوان.

والعلاقة بين الأردن وإسرائيل متوترة أصلًا وتصاعدت بشكل كبير منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما شهدت بعض الهدوء خلال حكومة يائير لابيد/نفتالي بينيت السابقة.

وفي أواخر شهر آذار/مارس الماضي، صوّت البرلمان الأردني بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد قيام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سيمورتش باستخدام خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين على أنها دولة إسرائيل، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى الذي تؤكد المملكة وصايتها عليه.