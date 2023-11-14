شولتس يرفض اتهام أردوغان لإسرائيل بالفاشية ويصفه بـ"السخيف"

رأى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أنّ اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرًا، إسرائيل بالفاشية، هو أمر "سخيف".

وردّ "شولتس" خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على سؤال بشأن تصريحات أردوغان قائلاً إن إسرائيل "دولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتلتزم بالتصرف وفقًا لذلك، ولهذا السبب فإن هذه الاتهامات ضد إسرائيل سخيفة. لا شك في هذا الموضوع".

وكان أردوغان أعلن، الجمعة، أن إسرائيل "تحاول منذ 75 عامًا بناء دولة على أراضٍ مسروقة من الشعب الفلسطيني"، مضيفًا خلال إحياء الذكرى الـ 75 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أن شرعية إسرائيل "موضع شك بسبب فاشيتها".

وتابع شولتس: "موقف الحكومة الألمانية واضح جدًا، حماس منظمة إرهابية، ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، مشددًا: "نحن إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل دولة ديمقراطية، ويجب أن يُقال ذلك بوضوح أيضًا".

وأحدثت مواقف أردوغان جدلاً في ألمانيا، حيث ارتفعت أصوات مطالبةً بإلغاء زيارة الرئيس التركي لبرلين المقررة، الجمعة، ويجري أردوغان في برلين محادثات مع شولتس ومع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

واعتبر شتيفان هيبرستريت، المتحدث باسم شولتس، هذا الأسبوع، أنّ النقاش مهم حتى مع شركاء "يتصفون بالصعوبة".