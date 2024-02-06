بعد مرضه.. تساؤلات حول قدرة الملك تشارلز على أداء واجباته

ناقش مقال لصحيفة "الغارديان" البريطانية تأثير تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان على دوره في المستقبل، وانعكاس ذلك على النظام الملكي البريطاني، لا سيما وأن الكشف عن مرضه أثار تساؤلات بشأن قدرته، في سنه، على القيام بواجباته الملكية، مع أن التشخيص جاء في وقت كان فيه الملك تشارلز يكتسب شعبية ويترك بصمة في منصبه.

وخلال خروجه من عيادته الخاصة إلى جانب الملكة كاميلا، حاول الملك تشارلز إظهار قوته وإصراره على مواصلة مهامه كملك، رغم الانتكاسة الصحية.

ومع ذلك، فان الإعلان عن إصابته بالسرطان أثار من جديد التكهنات بشأن استقرار النظام الملكي، وما إذا كان من المنصف توقع أن يؤدي رجل في منتصف السبعينيات من عمره واجبات عامة صارمة يفرضها المنصب، لا سيما وأنه بدأ وظيفته الجديدة بعد عشر سنوات من عمر التقاعد المفترض لمعظم الرجال، فقد كانت رحلة تشارلز نحو العرش طويلة بالفعل، إذ أصبح وريثا ظاهراً للعرش البريطاني في سن الثالثة، وحمل اللقب لمدة 70 عامًا، وهي فترة زمنية طويلة جداً وغير مسبوقة في التاريخ.