بايدن يثق بفوزه بولاية ثانية ويشكك بقبول ترامب لنتائج الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بأنه يقف من فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن ترامب لن يقبل بنتائجها، حسب قوله.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن منافسه الجمهوري دونالد ترامب لن يقبل بهذه النتيجة كما فعل في الانتخابات السابقة، قائلاً: "قد لا يقبل بنتيجة الانتخابات. أنا أوكد لكم أنه لن يقبل بها".

وأضاف: "أنا سعيد بمسار الحملة" لا سيما وأن "غالبية الناس لن يركزوا ويتخذوا قرارهم سوى في الخريف".

وتساءل بايدن: "كم عدد القضايا القضائية التي خسرها ترامب؟"، في إشارة إلى المحاولات الفاشلة التي قام بها ترامب للطعن في الانتخابات السابقة في بعض الدوائر الانتخابية.

وقال بايدن إن "هذا الرجل ليس من أنصار الديمقراطية".

وأشاد الرئيس الديمقراطي بالجهود التي تبذلها حملته الانتخابية للوصول إلى الناخبين "عبر الطرق على الأبواب (...) بالطريقة القديمة".

وردّاً على سؤال حول استطلاعات الرأي التي تفيد بأن الأمريكيين يثقون بخصمه أكثر عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية، قال بايدن إن ترامب "لم ينجح أبداً في خلق فرص عمل، بينما أنا لم أفشل أبداً. لقد خلقتُ 15 مليون وظيفة. اقتصادنا هو الأقوى في العالم".

من ناحية أخرى، أكد بايدن، على غرار ما يفعل دوماً، أن غالبية الزعماء الأجانب يقولون له خلال القمم الدولية التي يشارك فيها معهم "عليك أن تنتصر".

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" إنه "إذا جرى كل شيء بنزاهة، سأقبل النتائج بكل سرور، لكن إذا لم تكن الحال كذلك، فسيتعيّن علينا النضال من أجل مصلحة البلاد".