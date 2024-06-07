تشمل مكتبها في أربيل.. كندا تقرر خفض بعثتها الدبلوماسية في العراق

أحمد عبد

أعلنت كندا، الخميس، خفض بعثتها الدبلوماسية في العراق وإغلاق مكتبها في أربيل، العام المقبل، مع انتهاء مهمتها ضمن التحالف الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن "استراتيجية كندا للشرق الأوسط، والتي تم إنشاؤها في الأصل لمواجهة التهديد المباشر، الذي يمثله داعش في العراق وسوريا، وتأثيراته على الدول المجاورة لبنان والأردن، سوف تنتهي في شهر آذار/مارس 2025".

وأشارت إلى أنه "عندما تنتهي الاستراتيجية، سيتم تقليص الوجود الدبلوماسي لكندا في الأردن والعراق، وسيتم إغلاق مكتبنا في أربيل بإقليم كردستان".

وتشترك كندا كعضو رئيس في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي تم تشكيله عام 2014 بعد سيطرة التنظيم على الموصل شمال العراق.