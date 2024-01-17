المونيتور: الفجوة تتسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل

ذكر تقرير لموقع "المونيتور"، أن الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتسع وسط مخاوف من أنّ الحرب في غزة لا تبدو لها نهاية، وأن الوضع هناك يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

وبحسب "المونيتور"، "يعتقد البيت الأبيض بشكل متزايد، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مهتم بإنهاء الحرب في غزة قريبًا لأسباب سياسية تضمن بقاءه في المنصب، وتكفل له عدم المساءلة القانونية، بسبب أخطاء السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وما ارتبط بها من فشل لاحقًا".

ونقل عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأمريكية قولها، إن "الأزمة بين نتنياهو والبيت الأبيض لا تزال تتفاقم".

ويدلل التقرير على ذلك، بأن "آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن مع نتنياهو كانت قبل 3 أسابيع، بينما يفضل مساعدوه الدخول في حوار مع عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، الذي ينظرون إليه كطرف أكثر اعتدالًا ومرونة وواقعية".