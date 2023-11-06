غينيا.. إقالة ضباط ومسؤولين بعد محاولة تهريب "الديكتاتور" كامارا

أعلن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في غينيا منذ أيلول/سبتمبر 2021، إقالة عدد من الضباط ومسؤولي السجن في كوناكري، وذلك على خلفية محاولة تهريب رئيس المجلس العسكري السابق في غينيا موسى داديس كامارا من السجن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في غينيا، أن الرئيس الانتقالي العقيد مامادي دومبويا قرر إقالة ثلاثة ضباط من صفوف القوات المسلحة الغينية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 نوفمبر 2023، وهم: العقيد كلود بيفي الذي ينتمي إلى كتيبة القوات المحمولة جوا المستقلة. والعقيد موسى تييجبورو كامارا قائد المدرسة العسكرية المشتركة بين الجيوش، والعقيد بليز جومو من كتيبة درك دوبريكا.

وقالت الوكالة، إنه تمت إقالة حوالي 10 ضباط من كتيبة القوات المحمولة جوا، وحراس السجن من الجيش الغيني.