روسيا توقف شخصين بتهمة التخطيط لمهاجمة مواقع أمنية

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن توقيف شخصين اتهمتهما السلطات بالتعاطف مع أوكرانيا والتخطيط لشنّ هجمات على منشآت تتبع للشرطة والجيش.

كانت السلطات الروسية أوقفت منذ أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، العديد من الأشخاص، معظمهم من الروس، على خلفية اتهامهم بالتعاون مع كييف أو التحضير لهجمات على منشآت عسكرية روسية.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن الشخصين تم توقيفهما في منطقة "فولغوغراد" الجنوبية بالقرب من أوكرانيا وكانا عضوين في جماعة قومية متطرفة.

وأوضح الجهاز أيضا، بحسب بيان، أنه قام بمصادرة متفجرات وأسلحة نارية خلال تفتيش مقر المشتبه بهما واللذين لم يتم الكشف عن هويتيهما، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".

وأشار إلى أن الشخصين أجريا اتصالات مع قوميين في أوكرانيا وخططا لمهاجمة مركز للشرطة ومكتب تجنيد عسكري وأهداف في منطقة فولزسكي.

كما جاء في البيان أن المتهمين خططا لمهاجمة أماكن عامة.