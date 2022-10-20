"20 زجاجة فودكا" أهداها بوتين لبرلسكوني تثير حفيظة الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن 20 زجاجة من الفودكا أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بمناسبة عيد ميلاده "تنتهك العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو" بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأثار برلسكوني، المقرر أن يشارك حزبه "فورزا إيطاليا" في الحكومة الائتلافية الجديدة، الجدل هذا الأسبوع عندما قال إنه عاود التواصل مع بوتين وتبادل معه "رسائل لطيفة" مؤخرا.

وبحسب تسجيل صوتي نشرته وكالة "لابريس" للأنباء، قال برلسكوني، الذي أتم 86 عاما الشهر الماضي، لأعضاء حزبه في مجلس النواب: "بمناسبة عيد ميلادي، أرسل لي 20 زجاجة فودكا ورسالة لطيفة للغاية".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان، إن "حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في أبريل / نيسان مددت حظر استيراد البضائع الروسية لتشمل المشروبات الروحية، بما في ذلك الفودكا"، مضيفا أنه "لا يوجد إعفاء للهدايا".

ومع ذلك، فإن الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد لتنفيذ العقوبات، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء لمتابعة المسألة من قبل السلطات الإيطالية.

وردا على تعليقات برلسكوني حول بوتين والحرب في أوكرانيا، قالت جيورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تكون رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة، يوم الأربعاء، إن "حكومتها الجديدة ستكون مؤيدة لحلف شمال الأطلسي وجزءا أساسيا من أوروبا".