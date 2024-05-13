من هو أندريه بيلوسوف الذي اقترحه بوتين وزيرا للدفاع؟

ودرس أندريه بيلوسوف الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية وتخرج بمرتبة الشرف عام 1981.

ولدى أندريه بيلوسوف رتبة الخدمة المدنية الفيدرالية للولاية من الدرجة الأولى مستشار الدولة النشط في الاتحاد الروسي، بحسب ما ورد في موقع الحكومة الروسية.

حياته المهنية

وكان أندريه بيلوسوف من عام 1981 إلى عام 1986، باحثًا تحت الاختبار ثم باحثًا مبتدئًا في مختبر محاكاة أنظمة الإنسان والآلة في المعهد الرياضي الاقتصادي المركزي.

ومن عام 1991 إلى عام 2006، كان رئيسًا للمختبر في معهد التنبؤ الاقتصادي في الأكاديمية الروسية للعلوم، وكان مستشارًا خارجيًا لرئيس الوزراء من عام 2000 إلى عام 2006.

وشغل أندريه بيلوسوف بعد ذلك منصب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة لمدة عامين من 2006 إلى 2008، ومن عام 2008 إلى عام 2012، كان مديراً للدائرة المالية والاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء الروسي.