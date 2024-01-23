أمريكا تجني ثمار أخطاء الصين في القارة السمراء

ساعدت أخطاء ارتكبتها الصين على طول ممر السكك الحديدية الحيوي بمدينة لوينا الأنغولية، على خلق انفتاح مفاجئ للولايات المتحدة، التي تجد نفسها بموقف متحدٍ للهيمنة التجارية لبكين، في دول مثل أنغولا، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، "راقبت واشنطن على مدى العقد الماضي، حملة البنية التحتية للحزام والطريق الصينية التي وسعت نفوذ بكين عبر أفريقيا، بينما حققت روسيا مكاسب أيضا، حيث قدمت مجموعة فاغنر، الدعم العسكري للحكومات الأفريقية، ثم استخرجت الذهب والماس في بعض بلدان القارة".

وقالت إن "أنغولا رفضت في 2022 عرضًا صينيًا لإعادة تأهيل وتشغيل خدمة الشحن على طول خط لوبيتو كوريدور، وبدلا من ذلك، منحت امتيازا مدته 30 عاما لتحالف أوروبي تدعمه واشنطن لنقل ملايين الأطنان من معادن الطاقة الخضراء مثل النحاس والمنغنيز والكوبالت، من الكونغو إلى ساحل أنغولا على المحيط الأطلسي".

ونقلت الصحيفة عن أليكس فاينز، مدير برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث بريطاني قوله "لقد أطلقوا النار على أقواس الصينيين"، مشيرة إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جعلت تحسين العلاقات التجارية مع أفريقيا أولوية في السياسة الخارجية".