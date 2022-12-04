إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل

وأشارت الوكالة إلى وجود ثلاثة أشخاص آخرين ضِمن من وصفتهم بـ"مجموعة البلطجة" جرى الحكم عليهم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بناء على جرائم، مثل: ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، والمساعدة في الاختطاف، وحيازة الأسلحة.

وعن هوية المعدومين أوضحت الوكالة أن الأمر يتعلق بـ"حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتابتان، ومنوشهر شهبندي بجندي، وجميعهم متهمون بالتعاون الاستخباراتي مع النظام الصهيوني والاختطاف".

وكانت المحكمة العليا الإيرانية، أعلنت الأربعاء الماضي تأييد الحكم الصادر بحق الأشخاص الأربعة بتهمة الارتباط مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".