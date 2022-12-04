إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل
نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الاحد، حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقال بيان نشرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام ضد 4 أشخاص من البلطجية والغوغائيين على صلة بجهاز الاستخبارات التابع لإسرائيل".
وأشارت الوكالة إلى وجود ثلاثة أشخاص آخرين ضِمن من وصفتهم بـ"مجموعة البلطجة" جرى الحكم عليهم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بناء على جرائم، مثل: ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، والمساعدة في الاختطاف، وحيازة الأسلحة.
وعن هوية المعدومين أوضحت الوكالة أن الأمر يتعلق بـ"حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتابتان، ومنوشهر شهبندي بجندي، وجميعهم متهمون بالتعاون الاستخباراتي مع النظام الصهيوني والاختطاف".
وكانت المحكمة العليا الإيرانية، أعلنت الأربعاء الماضي تأييد الحكم الصادر بحق الأشخاص الأربعة بتهمة الارتباط مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري عن اعتقال 10 أشخاص وصفهم بـ"عصابة من البلطجية على صلة بالموساد" في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، وفي الـ24 من أكتوبر الماضي أعلن القضاء إصدار حكم بإعدام أربعة أشخاص من هذه الجماعة دون ذكر أسمائهم.