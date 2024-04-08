المونيتور: شبح حرب شاملة بين إسرائيل وإيران بعد ضربة السفارة في دمشق

حذّر موقع "المونيتور" الإخباري من أن الضربة التي نفذتها إسرائيل على مقر السفارة الإيرانية في دمشق، واغتيال 7 من قادة "الحرس الثوري" خلالها، تثير شبح حرب شاملة محتملة بين البلدين.

وقال الموقع في تقرير له، إن "الهجوم أثار بشكل كبير شبح حرب شاملة محتملة بين إيران وإسرائيل، حيث تعهدت طهران بالانتقام، دون تحديد أي إطار زمني".

وأضاف التقرير أن "إيران تمارس ضبط النفس والصبر، وتدرس طبيعة الانتقام المحتمل الذي سترد به على إسرائيل جراء قصف سفارتها في دمشق".

ويقول التقرير، "يعكس الموقف الرسمي سياسة "الصبر الإستراتيجي"، التي طالما كانت النهج الذي تتبعه إيران لتجنب حرب شاملة مع إسرائيل".

وأضاف أن "مثل هذا الصراع، عندما يقترن بأزمة اقتصادية واستياء شعبي متزايد في الداخل، فقد يعرض بقاء المؤسسة نفسها للخطر".

ورأى الموقع أن "سياسة الصبر فشلت في استرضاء الموالين الذين يطالبون بعقوبات صارمة وسريعة وملموسة ضد إسرائيل. ومن وجهة نظرهم، فإن الفشل في الانتقام في الوقت المناسب من الهجمات السابقة لم يؤد إلا إلى تشجيع إسرائيل على دفع حدود جديدة وأدى إلى مهاجمتها للقنصلية الإيرانية".