العقوبات على نفط فنزويلا تقلق إدارة بايدن قبل الانتخابات

مرعاة الأولويات

وأشارت الصحيفة إلى أن القيود المفروضة على شركات النفط الغربية يمكن أن تؤدي إلى تضييق إمدادات الطاقة العالمية، وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات الصينية في فنزويلا، لافتة إلى أنه بدلا من التركيز فقط على التغيير السياسي في كاراكاس، يدعو كبار المسؤولين، بمن في ذلك مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وكبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض، عاموس هوشستين، إلى اتباع نهج أوسع يُعطي الأولوية للمصالح الإستراتيجية مثل إمدادات الطاقة.

وتلتزم إدارة بايدن بمواصلة تخفيف العقوبات إذا التزم مادورو وممثلوه بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أكتوبر بشأن خريطة طريق انتخابية، إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها نظام مادورو، بما في ذلك اعتقال المعارضين السياسيين، وحظر مرشحي المعارضة، أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية.

وأكدت "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من المخاوف بشأن فعالية النهج الحالي، فمن المرجح أن تقوم إدارة بايدن بتمديد السياسة الحالية حتى الانتخابات الفنزويلية في 28 يوليو/تموز، موضحة أن هذا التمديد سيسمح لشركات النفط والتجار بمواصلة التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، بتروليوس دي فنزويلا، بصفتها شركة أمريكية، وكذلك يتفاوض المسؤولون التنفيذيون في مجال النفط الأمريكي على صفقات محتملة في كاراكاس.