زعيم كوريا الشمالية يراجع خططا لمهاجمة الجارة الجنوبية

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يراجع خططا قالت إنها لمهاجمة كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال جولة تفقد فيها كيم جونغ أون وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب الكورية (1950-1953) ودعا إلى تكثيف الاستعدادات للقتال.

وباتت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وفي بداية هذا العام، صنفت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية على أنها "عدوها الرئيسي"، وهدّدتها بشن حرب ضدها إذا انتهكت أراضيها "حتى بمقدار 0.001 ملم".

وذكرت الوكالة أن "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على المجمع الحكومي للدولة الدمية"، مضيفة أنها "حققت إنجازات مميزة في معارك عدة خلال الحرب الأخيرة لتحرير الوطن".