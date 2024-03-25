زعيم كوريا الشمالية يراجع خططا لمهاجمة الجارة الجنوبية
أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يراجع خططا قالت إنها لمهاجمة كوريا الجنوبية.
جاء ذلك خلال جولة تفقد فيها كيم جونغ أون وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب الكورية (1950-1953) ودعا إلى تكثيف الاستعدادات للقتال.
وباتت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وفي بداية هذا العام، صنفت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية على أنها "عدوها الرئيسي"، وهدّدتها بشن حرب ضدها إذا انتهكت أراضيها "حتى بمقدار 0.001 ملم".
وذكرت الوكالة أن "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على المجمع الحكومي للدولة الدمية"، مضيفة أنها "حققت إنجازات مميزة في معارك عدة خلال الحرب الأخيرة لتحرير الوطن".
وانتهت المعارك بهدنة وليس بمعاهدة سلام. لذلك ما زالت الكوريتان، في حالة حرب منذ 1953.
وأشرف كيم على تدريبات الوحدة وقال إنه "راض جدا" عن مستوى استعداد أطقم الدبابات و"إرادتهم القوية لإبادة العدو". كما دعا إلى مزيد من "التعليم الأيديولوجي" بهدف مساعدة الجنود على "المضي قدما في الاستعدادات للحرب وتعزيز قدراتهم القتالية".
وزار كيم كافتيريا وحدة الدبابات وأشرف على وجبات الجنود، في وقت يبدو أن البلاد تواجه نقصا في الغذاء.
وقال إنه يتعين على المشرفين "دائما إيلاء اهتمام كبير لتحسين النظام الغذائي للجيش" من أجل "ضمان الإمداد المنتظم باللحوم والخضراوات والمواد الغذائية المختلفة في الوقت المناسب".