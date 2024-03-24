موقف فرنسا من حرب أوكرانيا يحرمها من آلاف الحجوزات خلال الأولمبياد

قالت قناة "تي.إف.1" الفرنسية إن موقف باريس من الحرب الأوكرانية سيؤثر بشكل كبير على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية، لا سيما فيما يتعلق بحركة السائحين الروس، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الأخيرة رسومات بيانية تظهر تراجع حركة الحجوزات.

وأضافت "أن إلغاء الحجوزات سيزداد مع كل تصريح جديد لإيمانويل ماكرون في موضوع أوكرانيا".

وتابعت: "عملية إلغاء حجوزات الفنادق والفعاليات ارتفعت، لا سيما في 14 مارس/آذار، وهو اليوم الذي أكد فيه ماكرون أن كل الخيارات ممكنة لهزيمة روسيا".

في المقابل، تتهم الأصوات الأكثر تعاطفاً مع روسيا فرنسا بالرغبة في الحرب، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشر تساؤل: هل يخشى السائحون القدوم إلى باريس؟".