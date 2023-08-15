بريطانيا تضبط 3 أشخاص يشتبه في تجسسهم لصالح روسيا‎

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات تجسس لصالح روسيا.

وذكرت الهيئة أيضًا أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل محققي مكافحة الإرهاب بموجب قانون حماية الأسرار الرسمية.

وأشارت إلى أن المتهمين مواطنون بلغاريون اعتقلوا للمرة الأولى في فبراير/شباط، ويُزعم أنهم يعملون لصالح أجهزة الأمن الروسية.

وأوضحت أن الأشخاص هم أورلين روسيف 45 عامًا من "جريت يارموث"، ونورفولك بايزر دزامبازوف 41 عامًا من "هارو شمال" غرب لندن، وكاترين إيفانوفا 31 عامًا من "هارو"، وكانوا يمتلكون وثائق هوية مزورة.

وتضمنت هذه الوثائق جوازات سفر وبطاقات هوية مزيفة صادرة من المملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك.

يشار إلى أن روسيف قد انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 2009، حيث أمضى في الأصل 3 سنوات كخبير في مجال الخدمات المالية.

ووفقًا لبياناته في منصة "لينكد إن" فإنه يدّعي امتلاك شركة تعمل في تخصص جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق اعتراض الاتصالات أو الإشارات الإلكترونية، ويقول أيضًا إنه عمل مستشارًا لوزارة الطاقة البلغارية.