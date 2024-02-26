زيلينسكي: روسيا ستسعى لشن هجوم آخر أواخر الصيف

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم جديد على الأراضي الأوكرانية، أواخر مايو/ أيار أو الصيف، لكنّه أكد أن كييف لديها خطتها الواضحة للحرب.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي إنه "من المهم لكييف وحلفائها الغربيين أن يبقوا متحدين، وتوقع شهرين صعبيْن قادميْن يعقبهما هجوم روسي جديد".

وتابع: "ستستعد روسيا لشن هجوم مضاد في بداية الصيف أو نهاية مايو. إذا كانوا قادرين على ذلك. سوف يستعدون. سنستعد لهجومهم".

وأردف: "أعتقد أن هجومهم الذي بدأ في الثامن من أكتوبر لم يأت بأي نتائج. ونحن من جانبنا سنعد خطتنا".

وأحيت أوكرانيا الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، السبت، مع تقدم القوات الروسية على طول خط المواجهة مترامي الأطراف وتراكم المشكلات من نقص قذائف المدفعية إلى الافتقار إلى القوة البشرية الجديدة.

وقال زيلينسكي إن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ فبراير/ شباط 2022، وذلك في أول إفصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ عام.

وأضاف أنه على يقين بأن الكونغرس الأمريكي سيوافق على إرسال دفعة كبيرة من المساعدات العسكرية والمالية لبلاده وأن أوكرانيا بحاجة إلى هذا القرار في غضون شهر.

وذكر أن المجهود الحربي الأوكراني يعتمد على الدعم الغربي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى 30% من مليون قذيفة ذخيرة وعد بها.

وحققت روسيا هذا الشهر أكبر مكاسبها في ساحة المعركة منذ مايو/ أيار 2023 عندما استولت على بلدة أفدييفكا، التي انسحبت منها القوات الأوكرانية حتى لا تتعرض للحصار.

وتابع زيلينسكي: "إنهم يعلمون أننا بحاجة إلى الدعم في غضون شهر"، مضيفاً أن لديه "شعوراً إيجابياً" حيال إرسال شركاء كييف صواريخ طويلة المدى إليها.

وكشف الرئيس الأوكراني أن كييف لديها خطة واضحة لمواجهة القوات الروسية، لكنه لن يكشف عن التفاصيل.