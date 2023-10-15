روسيا تعترض مسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتراض طائرة استطلاع مسيَّرة تابعة للقوات الأمريكية، حاولت اختراق المجال الجوي الروسي، عقب رصدها فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن "مقاتلة روسية من طراز "سو-27" أبعدت طائرة استطلاع مسيَّرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود ومنعتها من اختراق المجال الجوي الروسي".

وأفاد بيان للوزارة بأن أجهزة الرادار الروسية "رصدت اليوم الأحد هدفًا جويًّا فوق البحر الأسود يقترب من حدود روسيا الاتحادية، حيث انطلقت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي، وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيَّرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك".