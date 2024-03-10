ساحل العاج .. لوران غباغبو يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

وافق الرئيس السابق لساحل العاج والمعارض حاليا لوران غباغبو على ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2025، كما ذكر بيان لحزبه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعد الرئيس السابق لساحل العاج (2000-2011) غير مؤهل للترشح، فبعد أن برأه القضاء الدولي من جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الأزمة الدموية التي أعقبت الانتخابات في 2010 و2011، حُكم على غباغبو في 2018 في بلاده بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "سرقة" البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في 2011.

وأصدر الرئيس الحالي الحسن واتارا في 2022 قرارا بالصفح عن غباغبو؛ ما يسمح له بتجنب قضاء عقوبته في السجن لكنه لا يلغي هذه العقوبة، خلافا للعفو. ولا يمكن لأي شخص محكوم أن يترشح للانتخابات.