رغم تهديدات ترامب بطرده.. الأمريكيون يريدون بقاء الأمير هاري بينهم

كشف استطلاع حديث للرأي عن قوة العلاقة التي تربط الأمير هاري بالمجتمع الأمريكي، حيث لا يعتقد الأمريكيون عمومًا أنه يجب ترحيل دوق ساكس إذا تبين أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات.

وأجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الاستطلاع، مشيرة إلى مصادر قريبة من هاري أكدت أنه "أجاب بصدق" على طلب التأشيرة عندما انتقل إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل.

وتشترط الولايات المتحدة الأمريكية لدخول أراضيها أن يملأ المتقدم للحصول على التأشيرة استمارة توضح من بين بنودها ما إذا كان المتقدم قد تعاطى المخدرات أم لا.

وترفع مؤسسة بحثية مقرها واشنطن حالياً دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي للوصول إلى سجلات الأمير هاري، فيما ألمح المرشح الرئاسي دونالد ترامب لترحيل هاري إذا تأكد كذبه.