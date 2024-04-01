رغم تهديدات ترامب بطرده.. الأمريكيون يريدون بقاء الأمير هاري بينهم
كشف استطلاع حديث للرأي عن قوة العلاقة التي تربط الأمير هاري بالمجتمع الأمريكي، حيث لا يعتقد الأمريكيون عمومًا أنه يجب ترحيل دوق ساكس إذا تبين أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات.
وأجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الاستطلاع، مشيرة إلى مصادر قريبة من هاري أكدت أنه "أجاب بصدق" على طلب التأشيرة عندما انتقل إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل.
وتشترط الولايات المتحدة الأمريكية لدخول أراضيها أن يملأ المتقدم للحصول على التأشيرة استمارة توضح من بين بنودها ما إذا كان المتقدم قد تعاطى المخدرات أم لا.
وترفع مؤسسة بحثية مقرها واشنطن حالياً دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي للوصول إلى سجلات الأمير هاري، فيما ألمح المرشح الرئاسي دونالد ترامب لترحيل هاري إذا تأكد كذبه.
وأظهر الاستطلاع أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي السماح للأمير هاري بالبقاء في الولايات المتحدة حتى لو اكتشف لاحقًا أنه لم يملأ نموذج التأشيرة بشكل صحيح.
وقال 33% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب ترحيل الأمير هاري في ظل هذه الظروف، فيما قال 24% إنهم لا يعرفون.
وطالب 42% من الجمهوريين بطرد هاري مقابل 35% رفضوا ذلك، أما الديمقراطيين فكانت نسبة المطالبين بطرده 56% مقابل 24 للرافضين، وبين المستقلين كان مؤيدو طرد هاري 40% مقابل 32% للراغبين بالسماح له بالبقاء.
وقال جيمس جونسون، أحد مؤسسي شركة "جيه إل بارتنرز" لاستطلاعات الرأي: "قد يكون البعض غاضبًا من سلوك هاري، لكن رد فعل الجمهور الأمريكي لا يبالي".
وأضاف: "إنهم بشكل عام لا يريدون ترحيله، حتى لو كذب في استمارات الهجرة الخاصة به.. يبدو أن موقفهم هو عش ودع غيرك يعيش، حتى لو كنت أميرًا بريطانيًا من الجانب الآخر من البركة".
يعيش هاري في قصر مكون من 9 غرف نوم في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع زوجته وطفليهما. وكشف في سيرته الذاتية "Spare" - التي نُشرت عام 2023 - أنه تعاطى المخدرات سابقاً.
واعترف في الكتاب بتعاطي الكوكايين والحشيش والفطر المخدر، وقال إن الحشيش ساعد في شفاء صدمة وفاة والدته، وفقاً لما ذكرته "ديلي ميل".