خلاف أوروبي بسبب "دبابات أوكرانيا".. و"الخميس الأسود" يهدد قبضة ماكرون

خلاف بولندي ألماني بسبب "دبابات أوكرانيا"

سلطت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية الضوء على أزمة تلوح في الأفق داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما هددت بولندا بـ"تجاوز" ألمانيا لإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى كييف، وذلك قبيل اجتماع يعقد اليوم الجمعة؛ لبحث مساعدات أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن ثمة أزمة داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الاندلاع، بعد أن أشارت بولندا إلى أنها "فقدت صبرها" مع رفض ألمانيا التصديق على تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وقالت إنها "ستزود كييف بالدبابات، وإن موافقة برلين مسألة ثانوية".

يأتي ذلك بينما يرى العديد من الداعمين الغربيين أن الأشهر المقبلة حاسمة في الحرب، حيث تسعى أوكرانيا للتوغل أكثر في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وتحشد موسكو الجنود لشن هجماتها المحتملة.

ويتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط للموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" قبل اجتماع اليوم بقاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية، ومقرها ألمانيا، حيث ستناقش 50 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ 30، سبل التنظيم العسكري لأوكرانيا.

وصرح مسؤولون ألمانيون مقربون من شولتس بأن الأخير لن يسمح بإرسال الدبابات الألمانية "إلا إذا حذت الولايات المتحدة حذوها وتبرعت بعدد من دبابات أبرامز".

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مجموعة من الدول الأوروبية تقودها بولندا تعمل على "تشكيل تحالف" للضغط على برلين للموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وذلك مع تزايد "الإحباط من إصرار برلين على أن تتبرع واشنطن بدباباتها أولًا".

ورأت الصحيفة أن الإصرار الألماني الذي أعلنه شولتس في دافوس يعكس حجم الخلافات بين برلين وواشنطن.