لعقد قمة مع بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يتوجه بالقطار إلى روسيا

ذكرت قناة (واي.تي.إن) الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر حكومي قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غادر على ما يبدو إلى روسيا.

وأوضح المصدر فيما نقلته عنه القناة الكورية أن كيم جونج أون غادر البلاد على متن قطار لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، كشفت يوم الأحد، عن تقارير تشير إلى سفر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا في وقت قريب.

وأوضحت أن اللقاء يهدف لمناقشة إمدادات الأسلحة وأوجه أخرى للتعاون العسكري، وذلك على الأرجح على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر أن يبدأ اليوم الأحد.