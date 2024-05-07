القبض على جندي أمريكي بتهمة السرقة في روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة في مدينة "فلاديفوستوك" أمرت باحتجاز جندي أمريكي متهم بالسرقة في روسيا، بحسب "رويترز".

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للمحكمة القول إن الجندي واسمه جوردون بلاك سيحتجز حتى الثاني من يوليو/ تموز.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي أن روسيا أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال جندي أمريكي في 2 مايو/ في "فلاديفوستوك"، بتهمة انتهاك القانون، بحسب وكالة "آر تي".

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث: "احتجزت السلطات الروسية في فلاديفوستوك جندياً أمريكياً بتهمة السلوك الإجرامي وأخطرت روسيا وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".