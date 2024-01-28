محاولات روسية لمنع أوكرانيا من استخدام أقمار ستارلينك الصناعية

يمتد النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا إلى عالم الأقمار الصناعية، حيث تستخدم روسيا تكتيكات مختلفة لعرقلة وصول أوكرانيا إلى أقمار ستارلينك الصناعية، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وفق موقع "بزنس إنسايدر".

وقال الموقع الأمريكي إن محللي حرب الفضاء يبرزون أهم تلك التكتيكات، وفي مقدمتها أنظمة التشويش، بما في ذلك ربط أجهزة التشويش بالدبابات واستخدام أساليب الحرب الإلكترونية للتدخل في إشارات الأقمار الصناعية التي تشكل أهمية بالغة لعمليات الدفاع الأوكرانية.

واستعرض الموقع في تقرير له محاولات روسيا منع أوكرانيا من الاستفادة من مشروع ستارلينك، الذي يهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض.

أهمية الوصول إلى الأقمار الصناعية لأوكرانيا

يُعد الوصول إلى شبكات الأقمار الصناعية، لاسيما مشروع ستارلينك الخاص بالملياردير إيلون ماسك على قدر كبير من الأهمية للعمليات الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا، في حين سهلت هذه الأقمار الصناعية اتصال المدنيين بالإنترنت، واستدامة الأعمال التجارية أثناء النزاع، ومكنت الجنود على الخطوط الأمامية من إجراء الاتصالات المهمة، وفق التقرير.

علاوة على ذلك، عززت الأقمار الصناعية فعالية أنظمة الأسلحة والطائرات المسيرة التي تشكل ركيزة أساسية في العمليات الدفاعية الأوكرانية ضد الهجمات الروسية، على حد قول الموقع.