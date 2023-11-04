أوربان يهنئ أذربيجان بعد استعادتها قره باغ
هنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الجمعة، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في أول تصريحات علنية له منذ استعادة باكو السيطرة على ناغورني قره باغ من الانفصاليين الأرمن.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان نزاعا لعقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي يسكنها الأرمن.
وسيطرت باكو على المنطقة الجبلية، في أيلول/سبتمبر، في هجوم خاطف استمر 24 ساعة، وأنهى عقوداً من حكم انفصالي موالٍ للأرمن.
وقال أوربان، خلال قمة الدول الناطقة بالتركية في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى للرئيس علييف كل النجاح في عمله لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وكل النجاح في أعمال إعادة الإعمار في قره باغ"، مضيفا: "تهانيّ عزيزي السيد الرئيس".
ويسعى الاتحاد الأوروبي لاستضافة محادثات بين قادة أرمينيا وأذربيجان لخفض التوتر.
وبعكس أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، أقامت المجر منذ فترة طويلة علاقة وثيقة مع باكو، وانحازت لأذربيجان في نزاع ناغورني قره باغ.
واستأنفت المجر علاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا العام الماضي، بعد انقطاع دام عشر سنوات.