أوربان يهنئ أذربيجان بعد استعادتها قره باغ

هنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الجمعة، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في أول تصريحات علنية له منذ استعادة باكو السيطرة على ناغورني قره باغ من الانفصاليين الأرمن.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان نزاعا لعقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي يسكنها الأرمن.

وسيطرت باكو على المنطقة الجبلية، في أيلول/سبتمبر، في هجوم خاطف استمر 24 ساعة، وأنهى عقوداً من حكم انفصالي موالٍ للأرمن.