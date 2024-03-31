قتيل و12 جريحا خلال الانتخابات التركية
قتل شخص وأصيب 11 آخرون في حوادث على هامش الانتخابات البلدية في تركيا، حسبما ذكر مراسل "إرم نيوز"، في تركيا.
وأضاف أن الانتخابات شهدت أيضاً اشتباكات استخدمت فيها البنادق والعصي والحجارة وقعت أثناء عملية التصويت في منطقة أجاشيلديرة في ولاية ديار بكر شرقي تركيا.
وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن عدد من الجرحى.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الصحة التركية أن الاشتباكات "اندلعت بين مجموعتين خلال الانتخابات وخلّفت قتيلا و12 جريحا"، وأشار مشيرا إلى أن هذه الحوادث وقعت في قرية تبعد 30 كيلومترا عن عاصمة المقاطعة.
وكانت تركيا شهدت منذ صباح اليوم اقتراعاً في الانتخابات البلدية التي تعد حاسمة في البلاد، إذ من المتوقع أن تسفر نتائج الانتخابات عن تغيير في الخارطة السياسية في البلاد.