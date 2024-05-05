غالانت يدعو نتنياهو للموافقة على المقترح المصري للهدنة

وكان وفد من حماس قد وصل إلى القاهرة، أمس السبت، لإجراء محادثات عبر وسطاء مصريين حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق المحتجزين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل أمهلت حركة حماس الفلسطينية أسبوعًا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلا فإنها هددت بشن عملية عسكرية في رفح.

و نشرت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر، بعض تفاصيل اقتراح جديد لحماس، أعده وسطاء من مصر، ووفقًا لها، تم وضع الاقتراح الجديد بمساعدة إسرائيل.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق ما بين 20 و33 رهينة، على مدى عدة أسابيع، مقابل وقف القتال، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وستعتمد مدة وقف إطلاق النار على عدد المحتجزين الذين يمكن الإفراج عنهم.

وتتضمن المرحلة الثانية "استعادة الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الصياغة تتضمن "طريقة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون الحاجة إلى تسميتها كذلك".