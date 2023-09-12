ليتوانيا ولاتفيا تشتريان منظومة دفاع جوي ألمانية بقيمة مليار يورو

وقّعت إستونيا ولاتفيا الاثنين، اتفاقاً مشتركاً بقيمة مليار يورو مع شركة ديل الألمانية لشراء منظومة الدفاع الجوي "ايريس-تي اس ال ام" المتوسط المدى، وفق ما أفادت تالين.

من جهتها قالت برلين إن الدولتين الواقعتين على بحر البلطيق وقّعتا أيضا خطاب نوايا للمشاركة في "مبادرة درع السماء الأوروبية" التي أطلقتها ألمانيا العام الماضي عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحافيين "هذا يعد أكبر استثمار دفاعي في تاريخ استونيا". وأضاف "الحرب الهمجية التي شنّتها روسيا في أوكرانيا أظهرت أن الدفاع الجوي ضروري لحماية القوات المسلحة والبنى التحتية الحيوية من الهجمات الجوية".

وأقيم احتفال التوقيع في مركز ديل للتطوير الدفاعي في روتنباخ قرب نورمبرغ في جنوب ألمانيا. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر إلى جانب نظيريه الإستوني واللاتفي "أنا مسرور جدا لأن شريكتينا إستونيا ولاتفيا قررتا شراء +ايريس-تي اس ال ام+. هذا بلا شك سيعزز الدفاع الجوي الأوروبي".

وتعاونت 19 دولة أوروبية بينها بريطانيا وبلجيكا وفنلندا والمجر وهولندا والسويد تحت قيادة ألمانيا في مشروع مبادرة درع السماء الأوروبية للدفاع الجوي.

وسيتضمن درع السماء برنامج شراء مشترك لمنظومات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما في ذلك صواريخ "ايريس-تي" الألمانية الصنع و"باتريوت" الأميركية و"آرو 3" الأميركية-الإسرائيلية.

ولم توقّع فرنسا وإيطاليا وبولندا المشروع، إذ طالبت باريس بدلا من ذلك بإنتاج نظام دفاع جوي يستخدم معدات أوروبية.