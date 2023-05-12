إسرائيل تجمّد مباحثات التهدئة بعد التصدي لصاروخ فوق القدس

وذكرت تقارير عبرية، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة بيت شيمش غرب القدس، بالإضافة إلى مناطق ألون شفوت، والعازر، وإفرات، وبيتار عيليت وبات عاين، وجفاعوت، جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ووفق شهود عيان، فقد دوت أصوات انفجارات ضخمة نتيجة القصف الصاروخي الذي استهدف ضواحي مدينة القدس، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى بمنظومة "مقلاع داود" و"القبة الحديدية" لصاروخين فوق سماء القدس.

وهذه هي المرة الثانية التي يفعل فيها الجيش الإسرائيلي منظومة "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجدد بعد 13 ساعة من التوقف، في ظل الحديث عن مفاوضات التهدئة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل.

ووفق التقارير العبرية المختلفة، فقد دوت صفارات الإنذار عن بعد 100 كم من قطاع غزة وهو المدى الأوسع للرشقات الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية منذ بدء الجولة الحالية.