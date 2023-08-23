ما مصير مجموعة فاغنر بعد مقتل "بريجوجن"؟
بطريقة دراماتيكية كما الأفلام، يبدو أن الستارة أسدلت نهائيًا على ملف رئيس ومؤسس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن، بعد سقوط طائرة كان على متنها شمال العاصمة موسكو.
وكالة "تاس" الروسية للأنباء قالت، يوم الأربعاء، إن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وكان على متن الطائرة قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.
وأثار بريجوجن، المعروف باسم "طباخ بوتين"، صُداع الكرملين في الأشهر الماضية، بعدما تمردت مجموعته على السلطات الروسية في حزيران/يونيو الماضي، إلى جانب هجماته المتكررة على القيادة العسكرية لبلاده وطريقة إدارتها لما تسميها "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
كانت الأنظار تتجه إلى أن بريجوجن سيلقى مصيرًا لقيه معارضو الرئيس الروسي في سنوات سابقة، وكان الموت أحد السيناريوهات الأرجح بعد إنهاء التمرد بطريقة أخرجت "فاغنر" من مشهد الحرب الطاحنة في أوكرانيا، لتستمر في ممارسة عملها في مناطق الصراعات الأخرى وتحديدًا في القارة الأفريقية، وهي آخر محطة كان فيها بريجوجن قبل أنباء مقتله اليوم.
لكن كل هذه الأمور مجرد افتراضات تحتمل الصواب والخطأ، إذ إن المتابع لطبيعة النظام الروسي سيكون على يقين بأن الإحراج الذي سببه بريجوجن وجماعته للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يمر بدون أن يدفع ثمنًا باهظًا.
وكانت الأجهزة الأمنية الروسية أكدت بعد يوم واحد من الاتفاق الذي توسط فيه رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر، أن التهم التي وجهت لرئيس فاغنر، ومن بينها الخيانة العظمى، لم تطوَ، لكن تم تجميدها.
ويرى مراقبون أن مسألة التجميد تعني أن القضية لا تزال مفتوحة بحق بريجوجن، وما ستؤول إليه الأمور بحقه لاحقًا، رغم قول مستشار بوتين السابق سيرغي ماركوف إن "مقتله يعد الإنجاز الرئيسي لأوكرانيا وجميع أعداء روسيا سيفرحون".
لكن "فاغنر" كمجموعة خاصة، تشير تقديرات إلى أنها بالأصل تتبع للمخابرات الخارجية الروسية، ولن تتأثر أعمالها بعد مقتل "الطباخ"، فهو كان مجرد واجهة تمردت على رئيسها بوتين.