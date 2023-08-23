ما مصير مجموعة فاغنر بعد مقتل "بريجوجن"؟

لكن كل هذه الأمور مجرد افتراضات تحتمل الصواب والخطأ، إذ إن المتابع لطبيعة النظام الروسي سيكون على يقين بأن الإحراج الذي سببه بريجوجن وجماعته للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يمر بدون أن يدفع ثمنًا باهظًا.

وكانت الأجهزة الأمنية الروسية أكدت بعد يوم واحد من الاتفاق الذي توسط فيه رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر، أن التهم التي وجهت لرئيس فاغنر، ومن بينها الخيانة العظمى، لم تطوَ، لكن تم تجميدها.

ويرى مراقبون أن مسألة التجميد تعني أن القضية لا تزال مفتوحة بحق بريجوجن، وما ستؤول إليه الأمور بحقه لاحقًا، رغم قول مستشار بوتين السابق سيرغي ماركوف إن "مقتله يعد الإنجاز الرئيسي لأوكرانيا وجميع أعداء روسيا سيفرحون".

لكن "فاغنر" كمجموعة خاصة، تشير تقديرات إلى أنها بالأصل تتبع للمخابرات الخارجية الروسية، ولن تتأثر أعمالها بعد مقتل "الطباخ"، فهو كان مجرد واجهة تمردت على رئيسها بوتين.