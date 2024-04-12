صحيفة: خطة ترامب حيال أوكرانيا "مزيج خطير من الانعزالية والاسترضاء"

انتقدت صحيفة "الإندبندنت" نهج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في التعامل مع الحرب في أوكرانيا، ووصفته بأنه "مزيج خطير من الاسترضاء والانعزالية"، وأنه يُضعف التزام أمريكا بالأمن العالمي.

وقالت الصحيفة البريطانية: "يبدو المستقبل قاتمًا، سواء بالنسبة لأوكرانيا أو بالنسبة للنضال الأوسع من أجل الحرية.. وإذا تولى ترامب قيادة أمريكا، فسوف تتجه البلاد نحو الانعزالية وسياسات الحماية، كما ستميل السياسة الخارجية الأمريكية بشدة نحو استرضاء روسيا، وربما الصين".

وأشارت إلى عدم اهتمام ترامب الواضح بدعم المقاومة الأوكرانية في الحرب ضد روسيا، وعدم اكتراثه بتداعيات الحرب في أوكرانيا على استقرار أوروبا وأمنها.

ولفت المقال إلى لامبالاة ترامب تجاه محنة أوكرانيا، واعتباره الحرب إهدارًا للمال وقضية خاسرة، لا يشعر تجاهها إلا بقليل من التعاطف.

وناقشت الصحيفة ادعاءات ترامب بأنه قادر على تأمين السلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 14 ساعة فقط، وأن الحرب لم تكن لتقع لو بقي في منصبه.

وقالت إن "السلام الذي يتصوره ترامب ينطوي على تنازلات كبيرة لروسيا، أهمها التنازل عن شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم للسيطرة الروسية، ما يضفي الشرعية الفعلية على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وإنشاء "جمهوريات" انفصالية في شرق أوكرانيا".