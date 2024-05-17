أفغانستان.. انفجار قرب مسجد وسط كابول

وقع انفجار أمام مسجد "شاه دو شمشيره" في المنطقة الأولى من العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن "انفجاراً وقع أمام مسجد شاه دو شمشيره في المنطقة الأولى من العاصمة كابول"، مشيرة إلى أنه "لا تتوفر حتى الآن تفاصيل بشأن طبيعة هذا الحدث، أو الخسائر البشرية فيه، ولم تقل طالبان شيئا عن ذلك".

كما أكدت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة وقوع هذا الانفجار أمام المسجد الذي يرتاده المصلون.

ومسجد "شاه دو شمشيره" من أوائل المساجد في مدينة كابول، ويقع في وسط المدينة، ويُزين بالقباب والمآذن الزرقاء.

ويقال إنه عندما تم بناء ضريح شاه دو شمشيره، بُني المسجد بجانبه، وهو مرقد أحد قادة العرب واسمه ليث بن قيس، الذي قاتل مع جيش الإسلام بسيفين حتى قُتل، فيما أقيم المسجد قرب قبره ليكون مرقدا ومزارا.