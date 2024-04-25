بعد 9 أشهر من احتجازه.. رئيس النيجر المعزول يواجه مصيرا مجهولا

دخل الرئيس النيجري المعزول، محمد بازوم، غياهب النسيان بعد 9 أشهر من تنفيذ قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تياني، انقلابًا ضده في الـ26 من يوليو/ تموز عام 2023، إذ لم تنجح العقوبات والضغوطات الإقليمية والدولية في جعل الانقلابيين يفرجون عنه.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن "بازوم وزوجته لا يزالان محتجزين في غرفتين في القصر الرئاسي في نيامي، وسط تخلي أبرز حلفاء الرجل داخليًّا عنه"، في إشارة إلى الرئيس النيجري السابق، محمد إيسوفو، الذي كان حليفًا قويًّا لبازوم قبل الانقلاب الذي أفرز سياسات نيجرية جديدة، أهمها فض التعاون مع فرنسا.

وقالت "لوفيغارو" إن "محمد إيسوفو ظهر في عيد الفطر مبتسمًا مع عبد الرحمن تياني، ونائبه الثاني الجنرال مودي"، متسائلة "كيف يمكن أن يحدث ذلك؟".