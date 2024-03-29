حاولا جمع معلومات حساسة.. أوكرانيا تعتقل متهميْن بالتجسس لصالح روسيا‎

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، اعتقال رجلين قالت إنه يشتبه بقيامها بعمليات وأنشطة تجسس لصالح الجيش الروسي.

وذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية "إس بي يو"، أنها ألقت القبض على رجلين حاولا الحصول على معلومات حساسة ونقلها إلى روسيا.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن هذه المعلومات كان من شأنها تعزيز قدرة موسكو على قصف أهداف عسكرية ومنشآت لتوليد الطاقة.

ووفقاً للبيان، اعتقلت الوكالة رجلاً لمحاولته الانضمام إلى الخدمة الدينية في وحدة المظليين الأوكرانية بهدف "جمع بيانات عن الأسلحة وخطط العمل والعمليات القتالية" لإرسالها إلى روسيا.

وفي بيان آخر على "تلغرام"، قالت الوكالة إنها اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً جندته روسيا لجمع معلومات عن مستشفى عسكري ومحطة للكهرباء في منطقة دنيبرو في شرق البلاد.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني فإن روسيا "خططت لاستخدام المعلومات الاستخباراتية لشنّ هجوم صاروخي على المستشفى العسكري".

ويواجه كلا الموقوفين عقوبة "السجن مدى الحياة"، بموجب القوانين الأوكرانية التي تعاقب جريمتي "الخيانة العظمى" و"التعاون مع العدو".