الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسلح تسلل من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، تصفية مسلح قال إنه نجح في تسلل من لبنان، ونفذ عملية تفجير في شمال إسرائيل، بواسطة عبوة ناسفة.
وقال الجيش الإسرائيلي في البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام العبرية: "تم تحييد منفذ عملية التفجير قرب مجدو، شمال إسرائيل، وهو مواطن من لبنان، تمكن من الدخول للأراضي الإسرائيلية وزرع العبوة".
وأضاف: "في بداية الأسبوع، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة، وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه بهم في وضع الشحنة".
وتابع البيان: "أثناء عمليات التفتيش وإغلاق الطرق، أوقفت سيارة في منطقة موشاف يعارا، وخلال توقيف السيارة، شكل الإرهابي المسلح خطراً على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي الذين قتلوه".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، يخضع الهجوم لتحقيق موسع، حيث "يجري التحقيق في فرضية تورط منظمة حزب الله اللبنانية فيه".