بينهم ضابط بارز.. مقتل 3 رجال أمن بهجوم مسلح في إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، بأن 3 من عناصر الأمن، بينهم ضابط بارز، قتلوا في هجوم مسلح وقع جنوب شرق البلاد البلاد.

وذكرت الوكالة أنه "في أعقاب هجوم لجيش العدل الإرهابي على مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، استشهد نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصري أمن آخرين".

وتجددت المواجهات بين قوات الحرس الثوري ومسلحين من تنظيم جيش العدل في مدينة تشابهار.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار وحريق ضخم في مقر للحرس الثوري بمدينة راسك جنوب شرق إيران.

وقال علي رضا مرحمتي نائب محافظ "سيستان بلوشستان" للتلفزيون الإيراني الرسمي إن "3 من رجال الأمن استشهدوا في عدة هجمات إرهابية ليلية على مراكز عسكرية في مدينتي راسك وتشابهار" في المحافظة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن "واحدة من هذه الهجمات استهدف مركز الشرطة رقم 11 في مدينة تشابهار، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المركز عباس مير"، مشيراً إلى أن عدداً من المهاجمين قتلوا أو أصيبوا أيضاً.

وأضاف أن "جيش العدل" الذي تشكل عام 2012 وصنّفته إيران جماعة "إرهابية" أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وتواجه محافظة "سيستان وبلوشستان" المتاخمة لأفغانستان وباكستان، منذ سنوات، اضطرابات تنشط فيها عصابات تهريب المخدرات ومتمردين من الأقلية البلوشية ومتشددين من المسلمين السنة.