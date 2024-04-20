"دونالد النائم".. عدوى بايدن تصيب ترامب

وأطلق ترامب وحملته على الرئيس جو بايدن لقب "جو الناعس" للتدليل على ضعف قدراته الجسدية لتقدمه في السن.

واستغلت حملة بايدن ما راج عن ترامب، لترد الوصف وتطلق عليه لقب "دونالد النائم"، قائلة إنه على ما يبدو يعيش أثناء محاكمته في كابوس؛ ما تسبب له بالأرق والاستسلام للنوم خلال جلسات محاكمته.

من جهتها، نفت حملة ترامب ما نقلته "نيويورك تايمز"، مشيرة إلى أن الصحفية التي نقلت تلك المعلومات لم تحضر المحاكمة، فكيف لها نشر مثل هذه "الأكاذيب؟".

لكن الصحفية التي نقلت الخبر وهي ماغي هابرمان، قالت إنها كانت تتابع المحاكمة من قاعة مكتظة، ورأت بأم عينها كيف "نام ترامب".

وأضافت أنها كانت قادرة مع عدد من الصحفيين أن ترى وجه ترامب بالكامل أثناء محاكمته عبر شاشة كبيرة كانت تبث ما تلتقطه كاميرا في قاعة المحكمة موجهة نحو ترامب.

ويواجه ترامب 4 محاكمات مع اقتراب انتخابات 2024 الرئاسية.

وكانت محاكمة نيويورك أولى هذه المحاكمات، وهي بشأن تهم جنائية انطوت على تزوير سجلات تجارية متعلقة بدفع أموال مقابل الصمت في انتخابات 2016 لممثلة أفلام إباحية تعرضت لجريمة جنسية مفترضة.