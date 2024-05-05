خبراء: التقدم الروسي يفاقم التوتر مع الغرب وسط تراشق إعلامي حاد

وفي ذات السياق، رأى الكرملين أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول حق أوكرانيا بقصف الأراضي الروسية بسلاح بريطاني هي بمثابة "التصعيد اللفظي الخطير للغاية".

وحول ارتفاع وتيرة التوتر أكد باحثون روس لـ"إرم نيوز"، أن الصراع دخل في مرحلة جديدة حساسة قد ترتقي لمواجهة مباشرة بين موسكو والغرب على الأراضي الأوكرانية"، فيما رأى آخرون أن ما يقال هو مجرد "تصعيد كلامي لا أكثر للضغط على روسيا التي رفعت من وتيرة هجماتها في الآونة الأخيرة".

الغرب يسابق الزمن

وأوضح الباحث في الشؤون العسكرية سيرغي ماميتشيف، "أن الدول الغربية تسابق الزمن لكبح التقدم الروسي على الجبهة".

وأكد لـ"إرم نيوز"، "أن تفاقم التوتر هذا قد يمهد الطريق أكثر وأكثر لحدوث صدام مباشر بين القوات الروسية وبعض الدول الغربية".

وحول طبيعة هذا الصدام إذا ما حدث، يرى الباحث في الشؤون العسكرية: "لا شك أنه سيكون ضمن الأراضي الأوكرانية ولن يتعدى الجغرافية الموضوعة له لأن أي خرق خارج الحدود يعني بالضرورة حربا عالمية بين القوى النووية".

وتابع: "السيناريو المرجح سيكون على مراحل إذا افترضنا أن جنودا فرنسيين شاركوا بالصراع فهم سيكونون هدفا للقوات الروسية بشكل مباشر كما كانت المعدات الغربية هدفا مفضلا للروس، وحينها سيكون الموضوع مرتبطا بردة فعل فرنسا وردها على مقتل جنودها".

وفي رده على سؤال إذا ما كان تدخل فرنسا في الصراع سيجر الناتو للحرب يقول ماميتشيف: "لا أعتقد ذلك لأن روسيا لن تقصف فرنسا لذلك لن يكون الناتو معنيا بالدفاع عن عضو بهذا التحالف، فباريس هي من تشارك بعملية عسكرية خارج الحدود، يعني أن الأمر سيعتبر معركة خاصة لفرنسا خارج أراضيها".