الجيش الأوكراني يخترق الخطوط الروسية في الجنوب‎

أحرز الجيش الأوكراني تقدمًا كبيرًا من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا، حسبما صرّح الجنرال أولكسندر تارنافسكي الذي يقود الهجوم المضاد في الجبهة الجنوبية، لوسيلة إعلام بريطانية، مشيرًا إلى أنه يتوقع تقدمًا أسرع في منطقة زابوريجيا.

وأدلى تارنافسكي بتصريحاته بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصرًا إستراتيجيًا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب.

وجاءت مقابلة صحيفة "الغارديان" مع الجنرال الأوكراني في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل متزايد الانتقادات الموجهة إلى الهجوم المضاد الذي شنته كييف، والذي حقق مكاسب أبطأ ممّا كان متوقعًا.

وقال تارنافسكي "أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني".

وأضاف "في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدمير وحدات العدو التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني".

وتسبب انتشار الألغام بكثافة في المنطقة في إبطاء تقدم القوات الأوكرانية التي قالت، إن خبراء المتفجرات قاموا بتنظيف طريق سيرًا وخلال الليل.

وأوضح تارنافسكي، أن قوات موسكو "وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني".