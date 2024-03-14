بابا الفاتيكان فرنسيس يعلق على احتمال استقالته

ويعاني فرنسيس (87 عاما) من مشاكل صحية في السنوات القليلة الماضية، ويستخدم كرسيا متحركا أو عصا للتنقل وعانى أخيرا مما وصفه الأطباء بنوبات التهاب الشعب الهوائية أو نزلات البرد التي اضطرته إلى اختصار حديثه أمام الحضور.

وقال فرنسيس "الحمد لله، أتمتع بصحة جيدة، ولا يزال هناك العديد من المشاريع التي سأحققها"، وأكد أنه لن يفكر في الاستقالة إلا في حالة وجود "عائق جسدي خطير".

وكان بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر أول بابا يستقيل منذ نحو 600 عام بسبب اعتلال صحته نتيجة الشيخوخة؛ إذ استقال في فبراير/ شباط 2013 عن عمر ناهز 85 عاما وعاش بعدها 10 سنوات تقريبا، وتوفي عن 95 عاما.