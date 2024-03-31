بعد إعادة انتخابه.. بوتين يسعى إلى توسيع التحالفات في أفريقيا

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إن "روسيا قادرة على توسيع تحالفاتها في أفريقيا، أعتقد أن بوتين يسعى إلى ذلك لأن القارة الأفريقية تمثل اليوم ساحة أخرى للصراع بين الشرق والغرب".

وأضاف كايتا لـ"إرم نيوز" أن: "التعاون الأمني يمثل أحد أهم ركائز روسيا لجعل حضورها دائمًا في القارة الأفريقية، لكن أيضا هناك أبعادا أخرى يركز عليها بوتين وإدارته مثل الحبوب وتقديم مساعدات إنسانية لدول القارة، وهي أمور تعزز ثقة هذه الدول في موسكو بعكس ما كان يحصل مع فرنسا التي كان ينظر إليها على أنها تستغل بلدانهم فقط".

وشدد على أن "روسيا قد تستغل علاقاتها مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى لتوسيع نفوذها، هذا متوقع جدًّا، وفرص نجاحها في ذلك قوية أيضًا".

وأصبحت مالي والنيجر وبوركينا فاسو من أقرب حلفاء روسيا في السنوات الماضية بعد انقلابات عسكرية شهدتها هذه الدول. وأسقطت أنظمة كانت حليفة لفرنسا التي واجهت عمليات طرد من هذه الدول.

وتزايد الحديث منذ أشهر عن مساعٍ روسية لتشكيل "فيلق أفريقي" تكون مهامه محددة بدقة وهي مواجهة الجماعات المسلحة سواء المتمردة أو غيرها.

واتفقت دول الساحل، التي تواجه تمرد جماعات متطرفة، في وقت سابق من هذا الشهر على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.

من جانبه، قال المحلل السياسي الفرنسي المتخصص في الشؤون الأفريقية جيروم بونيه، إن: "محاولات روسيا وضع يدها كاملة على القارة الأفريقية لا تتوقف، لكنها ستزداد في المرحلة المقبلة بعد إعادة انتخاب بوتين الذي لا يخفي طموحاته الجيوسياسية خاصة في قارة يفقد فيها الغرب حضوره".

وشدد بونيه لـ"إرم نيوز" على أن: "روسيا تستعمل في ذلك دعاية سوداء فيها مزاعم كثيرة حول نهب للثروات وغيرها، وهي مزاعم تصدقها شعوب أفريقيا التي تعاني من الفقر والخصاصة والهشاشة الأمنية".

ويعتقد بونيه، أن "دولًا أخرى قد تصبح حليفة لروسيا في الأيام المقبلة مثل تشاد التي تقربت منها موسكو في المرحلة الماضية وعلى الغرب أن يكون مستعدًا لوجود روسي دائم في أفريقيا".