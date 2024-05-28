ضحكات قرب "المحرقة".. زوجتا الرئيسين الألماني والفرنسي تثيران الجدل (صورة)

تسببت صورة لزوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ونظيرتها الألمانية إلكه بودنبيندر، بحالة من الجدل، بعدما ظهرتا وهما "تضحكان" بالقرب من النصب التذكاري للمحرقة أو ما يعرف بـ"الهولوكوست" في العاصمة الألمانية برلين.

وواجهت كل من بريجيت ماكرون وإلكه بودنبيندر، انتقادات كبيرة، بسبب صورتهما وهما تضحكان بالقرب من نصب المحرقة، حيث أثارتا جدلا حادا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبر أنه "انتهاك للأخلاق العامة".

وجاءت هذه الصورة، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، إذ توجه الرئيس ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى النصب التذكاري للهولوكوست، حيث قتل ستة ملايين يهودي أوروبي على يد "ألمانيا النازية" وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.