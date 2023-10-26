حرب بلا دخان.. منصات التواصل الاجتماعي تواجه تحقيقات بتزوير الحقائق

وكانت المفوضية أرسلت طلبًا رسميًّا للحصول على معلومات من الشركات الثلاث، بينما أعلنت تلك الشركات استعدادها للتعاون و"التنسيق مع مدقّقي الحقائق في المنطقة للحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة"، كما قالت "ميتا".

وإن كانت تحقيقات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد مما ترى فيه ترويجًا "للإرهاب"، فقد تعالت أصوات أخرى تحيل إلى جانب آخر من الصورة، إذ حذرت ماليزيا كلًا من "تيك توك" و"ميتا" من أنها ستتخذ "موقفًا صارمًا" حيالهما بسبب ما تردد عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.

وقال وزير الاتصالات في ماليزيا فهمي فاضل، إن بلاده سترسل تحذيرًا للشركتين، وأضاف: "إذا تم تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية".

وأوضح فهمي أن عددًا من الأحزاب حثت حكومة بلاده على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

وشدد فهمي على أن "الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية" وعلى أن "ذلك الحق لن ينتزع منهم".

وكانت ماليزيا اتهمت تطبيق "تيك توك" منذ بداية تصعيد القصف على غزة من أنه "لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة".