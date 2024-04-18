الصين تعتبر اتهام بايدن لها بـ"كراهية الأجانب" نفاقا

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالنفاق، وذلك تعليقاً على على تصريحات للرئيس جو بايدن اتهم فيها الصين بـ"كراهية الأجانب" و"الغش" في التجارة. بحسب وكالة "فرانس برس".

وردًّا على سؤال بشأن تصريحات بايدن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، "أود أن أسأله: هل تتحدّث عن الصين أو عن الولايات المتحدة نفسها؟".

وفي كلمة أمام أعضاء اتحاد عمالي دعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصيني، واتهم بكين بالغش، وذلك خلال تجمّع انتخابي عقده في ولاية بنسيلفانيا التي تمثل ساحة معركة أساسية.

وقال "إنهم لا يمارسون المنافسة، بل يمارسون الغش. إنهم يغشون، ورأينا الضرر هنا في أمريكا"، فيما علت هتافات التأييد في مقرّ نقابة "اتحاد عمال صناعات الصلب" في بيتسبرغ.

واعتبر الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عامًا أن شركات الصلب الصينية "لا حاجة لها لأن تقلق بشأن تحقيق أرباح؛ لأن الحكومة الصينية تقدم لها دعمًا هائلًا".

وأوضح أنه دعا الممثلة التجارية الأمريكية إلى زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني ثلاث مرات إذا تأكد أن بكين تمارس مناهضة للتنافسية.

وقال "إنهم يكرهون الأجانب"، مضيفًا "لديهم مشاكل حقيقية. أنا لا أبحث عن معركة مع الصين، أنا أبحث عن المنافسة، إنما المنافسة العادلة".

وبرزت خلافات في السنوات الأخيرة بين بكين وواشنطن على خلفيّة قضايا تتراوح بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.