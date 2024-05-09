بريطانيا تدعو أعضاء "الناتو" لزيادة نفقاتهم العسكرية

يُلقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، خطاباً يدعو فيه أعضاء حلف "الناتو" إلى تخصيص 2.5% من إجمالي ناتجهم المحلي للإنفاق العسكري لمواجهة التحديات المختلفة في سائر أنحاء العالم.

وفي الخطاب الذي نشرت وزارة الخارجية مقتطفات منه، ليل الأربعاء، ووصفته بـ "المهم"، سيحض كاميرون حلفاء بلاده على أن يحذوا حذو بلاده ويزيدوا إنفاقهم العسكري، وفق "فرانس برس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن في نيسان/أبريل الماضي زيادة الإنفاق العسكري للمملكة من 2.3% إلى 2.5% بحلول عام 2030.

وفي خطابه سيقول كاميرون: "نحن في معركة إرادات. نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم، يجب أن نثبت أن خصومنا على خطأ".

وسيقول أيضاً إنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة المقرر عقدها في واشنطن في تمّوز/يوليو المقبل "يجب أن يسير جميع الحلفاء على الطريق الصحيح للوفاء بوعدهم الذي قطعوه في عام 2014 (...) بإنفاق 2%" من ناتجهم المحلّي الإجمالي على الدفاع.

وفي خطابه سيشدد الوزير البريطاني على أنه "بعد ذلك، يتعيّن علينا تحديد نسبة 2.5% كنقطة مرجعية جديدة لجميع حلفاء الناتو الجدد"، وسيشدد أيضاً على "أهمية التعاون والابتكار".

وبالنسبة إلى كاميرون "إذا كان غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا يعلمّنا شيئاً، فهو أن القيام بأقل مما ينبغي وفي وقت متأخر للغاية لن يؤدي إلا إلى تحريض المعتدي".